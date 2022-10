Jeu de piste : La potion magique des irréductibles gaulois Erquy Erquy Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-28

Ctes-d’Armor Erquy Par Toutatis ! Depuis la pointe du Cap, des pavillons ennemis sont en approche… Astérix et Obélix sont en voyage. Le sort du village gaulois est entre vos mains. En arpentant le Cap d’Erquy, vous devrez faire preuve de réflexion, de logique, d’orientation et d’habileté pour trouver les ingrédients entrant dans la composition de la « potion magique ». A partir de 10 ans .

Tarif A.

Durée : 2h .

Limité à 5 familles. +33 2 96 41 50 83 Rue de Pleine Garenne Parking du Lourtuais Erquy

