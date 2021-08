Brignais Brignais Brignais, Rhône Jeu de piste : la malle royale Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Jeu de piste : la malle royale 2021-08-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-26 11:30:00 11:30:00

Brignais Rhône Brignais EUR 3.5 3.5 Une malle royale a été égarée … Incarne un preux chevalier, part en quête de cette malle et trouve le nom de la bataille qui a éclatée à Brignais en avril 1362. Trouve les indices qui te permettront d’avancer. Jeux et énigmes seront au rendez-vous ! accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr +33 4 78 45 09 52 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par OTI des Monts du Lyonnais

