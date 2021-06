Bohain-en-Vermandois La Maison familiale d'Henri Matisse Aisne, Bohain-en-Vermandois Jeu de piste La Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

La Maison familiale d’Henri Matisse, le samedi 3 juillet à 19:30

À l’occasion de la Nuit des musées, partez à la découverte de l’enfance d’Henri Matisse !

libre et gratuit

Partez à la découverte de l’enfance d’Henri Matisse. Autour d’un parcours ludique vous découvrirez le quotidien d’un artiste en devenir. La Maison familiale d’Henri Matisse 26 rue du Château, 02110 Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:00:00

