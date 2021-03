Jeu de piste « la légende du dragon », 3 avril 2021-3 avril 2021, Rochefort-en-Terre.

Jeu de piste « la légende du dragon » 2021-04-03 – 2021-05-08

Rochefort-en-Terre 56220

Proposé par l’Union des commerçants, artisans, créateurs et artistes de Rochefort-en-Terre en collaboration avec l’Office de Tourisme. Tarif : 2€.Vendu à l’Office de Tourisme de Rochefort-en-Terre et chez les commerçants partenaires. A l’occasion de Pâques et de l’arrivée du printemps, ne manquez pas les animations proposées par la Sorcière du château .

Jeu de piste ludique et familial !

