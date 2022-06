Jeu de piste « La bague d’Elise » | Espace Alu Saint-Michel-de-Maurienne Saint-Michel-de-Maurienne Catégories d’évènement: 73140

Saint-Michel-de-Maurienne

Jeu de piste « La bague d’Elise » | Espace Alu Saint-Michel-de-Maurienne, 7 février 2022, Saint-Michel-de-Maurienne. Jeu de piste « La bague d’Elise » | Espace Alu Saint-Michel-de-Maurienne

2022-02-07 – 2022-07-01

Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Saint-Michel-de-Maurienne EUR 7 7 Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne. musee@espacealu.fr +33 4 79 56 69 59 http://www.espacealu.fr/ Saint-Michel-de-Maurienne

dernière mise à jour : 2022-06-03 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier

Détails Catégories d’évènement: 73140, Saint-Michel-de-Maurienne Autres Lieu Saint-Michel-de-Maurienne Adresse Ville Saint-Michel-de-Maurienne lieuville Saint-Michel-de-Maurienne Departement 73140

Saint-Michel-de-Maurienne Saint-Michel-de-Maurienne 73140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-maurienne/

Jeu de piste « La bague d’Elise » | Espace Alu Saint-Michel-de-Maurienne 2022-02-07 was last modified: by Jeu de piste « La bague d’Elise » | Espace Alu Saint-Michel-de-Maurienne Saint-Michel-de-Maurienne 7 février 2022 73140 Saint-Michel-de-Maurienne

Saint-Michel-de-Maurienne 73140