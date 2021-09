Châteaubriant Jeu de piste "Je veux être Châteaubriant ou rien" Châteaubriant, Loire-Atlantique Jeu de piste : “Je veux être Châteaubriant ou rien” Jeu de piste “Je veux être Châteaubriant ou rien” Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Jeu de piste : “Je veux être Châteaubriant ou rien” Jeu de piste “Je veux être Châteaubriant ou rien”, 18 septembre 2021, Châteaubriant. Jeu de piste : “Je veux être Châteaubriant ou rien”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jeu de piste “Je veux être Châteaubriant ou rien”

Des documents soigneusement cachés viennent d’être découverts dans la maison occupée par Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo. Menez l’enquête pour tenter d’authentifier le précieux manuscrit !

Livret disponible à l’Office de Tourisme de Châteaubriant

Jeu de piste inédit Jeu de piste “Je veux être Châteaubriant ou rien” 29 place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaubriant, Loire-Atlantique Autres Lieu Jeu de piste "Je veux être Châteaubriant ou rien" Adresse 29 place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Ville Châteaubriant lieuville Jeu de piste "Je veux être Châteaubriant ou rien" Châteaubriant