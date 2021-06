Pierre-Bénite Le jardin de Maguy Métropole de Lyon, Pierre-Bénite Jeu de piste itinérant : parcs, jardins, peintures murales… Le jardin de Maguy Pierre-Bénite Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Jeu de piste itinérant : parcs, jardins, peintures murales… Le jardin de Maguy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pierre-Bénite.

Le jardin de Maguy, le samedi 18 septembre à 14:00

[[http://www.pierrebenite.fr](http://www.pierrebenite.fr)](http://www.pierrebenite.fr)ns les années 1960, Pierre-Bénite renoue avec cette activité. Après l’inauguration de sa ferme urbaine, “Le jardin de Maguy”, ce grand jeu de piste itinérant fera découvrir au public une sélection d’éléments du patrimoine local (parcs, jardins, peintures murales…). Une animation à faire en famille ou avec des amis, à pieds ou avec le mode doux de votre choix (vélo, trottinettes…). Samedi 18 septembre, de 14h à 18h (dernier départ à 16h). Rendez-vous au « Jardin de Maguy », 14 rue du 11-Novembre 1918, à côté de la médiathèque Elsa-Triolet Réservation obligatoire Tél. 04 78 86 62 34 – [[patrimoine@pierrebenite.fr](mailto:patrimoine@pierrebenite.fr)](mailto:patrimoine@pierrebenite.fr) Plus d’infos sur [www.pierrebenite.fr](http://www.pierrebenite.fr)

sur inscription. Prévoir une bouteille d’eau

Jeu de piste itinérant à faire en famille ou avec des amis. Le jardin de Maguy 14, rue du 11-Novembre 1918 69310 Pierre-Bénite

