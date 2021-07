Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Jeu de piste « Inondations : quels indices?» Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Jeu de piste « Inondations : quels indices?» Lourdes, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lourdes. Jeu de piste « Inondations : quels indices?» 2021-07-07 14:00:00 – 2021-07-07 parking esplanade du Paradis LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées Jeu de piste « Inondations : quels indices?»

A partir d’une carte annotée d’indices, vous devrez retrouver autour du Gave de Pau différents éléments de prévention, de prévision et de gestion du risque inondation. Ouvrez l’œil, la seconde mission concerne les photographes en herbe !! Entre inondations passées et paysage actuel, il y a de quoi être surpris. Récompense à la clé pour la première équipe qui trouvera tous les indices ! Remarque : chaque équipe devra être munie d’un appareil permettant de faire des photos

(téléphone, appareil photo, etc.). N’oubliez pas votre matériel ! Lieu de rendez-vous : Lourdes – parking de l’esplanade du paradis, à coté du pont Pomes

traversant le gave de Pau. Durée de l’animation : 1h30. Dates : mercredi 07/07/21 à 14h et samedi 24/07/2021 à 10h. L’ensemble des animations proposées sont gratuites, sur inscription. Voici le numéro de

téléphone pour les réservation : 06 26 43 33 35.

Informations via le lien ci-dessous. Le C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) est une association de prévention des risques naturels, qui intervient à l’échelle du massif pyrénéen. Elle propose cet été de nombreuses animations à Lourdes dont un jeu de piste le mercredi 7 juillet 2021 à 14h ! contact@c-prim.org +33 6 26 43 33 35 https://www.c-prim.org/ Jeu de piste « Inondations : quels indices?»

