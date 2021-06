La Talaudière Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière, Loire Jeu de piste – Histoire du parc Miliarède Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière Catégories d’évènement: La Talaudière

Saviez-vous que le parc public de La Talaudière, la place Jean Moulin et le Stade n’ont pas toujours été municipaux ? Pendant très longtemps, cet espace fût la propriété de la famille Palle, industriel en soierie stéphanois. Ils acquièrent ce domaine de 7,5 hectares au milieu du XIX° siècle. A cette époque, la Talaudière n’est alors qu’un hameau de Sorbiers. Lors de son mariage avec Maître Milliarède, commissaire-priseur à Lyon, mademoiselle Palle reçoit ce terrain en dot. Le couple y aménagera une maison secondaire et des dépendances. La municipalité rachètera ce domaine au milieu du XX° s. et en assurera l’entretien et l’aménagement. Partez à la découverte de cet espace en participant à un jeu de piste pour petits et grands !

