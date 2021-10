Besneville Besneville Besneville, Manche Jeu de piste “Halloween” Besneville Besneville Catégories d’évènement: Besneville

Manche

Jeu de piste “Halloween” Besneville, 30 octobre 2021, Besneville. Jeu de piste “Halloween” Besneville

2021-10-30 14:00:00 – 2021-10-30 17:00:00

Besneville Manche Besneville Deux circuits sont possibles: le petit parcours 2,5 km et le grand parcours 4,5 km.

Ouvert à tous avec passe sanitaire et réservation obligatoire. Deux circuits sont possibles: le petit parcours 2,5 km et le grand parcours 4,5 km.

Ouvert à tous avec passe sanitaire et réservation obligatoire. +33 6 76 68 55 72 Deux circuits sont possibles: le petit parcours 2,5 km et le grand parcours 4,5 km.

Ouvert à tous avec passe sanitaire et réservation obligatoire. Besneville

dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Besneville, Manche Autres Lieu Besneville Adresse Ville Besneville lieuville Besneville