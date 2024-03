Jeu de piste guidé à Plouguerneau Tables de pique-nique à l’entrée du port Plouguerneau, vendredi 8 mars 2024.

Jeu de piste guidé à Plouguerneau Tables de pique-nique à l’entrée du port Plouguerneau Finistère

Mais qui a volé le bateau du cousin de Lannig Buissonnier ?

Du haut de ses 25 ans, Lannig a le privilège de naviguer à bord de la frégate Tourville ! Quelle fierté ! Aujourd’hui, Lannig profite d’une permission pour rendre visite à son cousin Fanch, goémonier à Plouguerneau. Mais après une longue route, le jeune homme trouve son cousin effondré et désespéré. Son bateau a disparu cette nuit ! Adieu la pêche au goémon…

Grâce à ce jeu de piste guidé, vous allez découvrir le port du Koréjou de Plouguerneau et ses environs de manière ludique et conviviale! Formez votre équipe et réservez vos places vous avez rendez-vous avec votre guide qui va vous confier une mission. C’est parti ! Chaque équipe mène l’enquête équipée d’un livret de jeu. Pour résoudre les énigmes, suivez les indications puis rassemblez les indices et aidez Lannig à dénouer le mystère.

Au cours du jeu, votre guide n’est jamais loin pour vous donner des renseignements sur les lieux que vous découvrez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 16:00:00

Tables de pique-nique à l’entrée du port Lieu-dit Koréjou

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne office@abers-tourisme.com

