Salle des fêtes, le dimanche 17 octobre à 14:30

Savez-vous qui gratouille dans les broussailles ? Qui a fait ces réserves ? À qui appartient cette empreinte ? Menez l’enquête des « merveilles de l’automne ». Pour tous les petits et grands curieux de nos campagnes.

Gratuit

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T16:30:00

