2022-06-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-15 20:00:00 20:00:00 Parc du Château – 26 rue St Michel

Épinal 88000 « Expressions potagères »

Avoir un cœur d’artichaut, s’occuper de ses oignons, marcher au bâton et à la carotte…

Dans un univers bucolique et coloré, Julia Woignier s’amuse avec les expressions françaises.

Chacune de ses œuvres invite le promeneur à deviner l’expression qui s’y trouve illustrée.

Gratuit, plus d’infos sur www.epinal.fr +33 3 29 68 69 60 http://www.epinal.fr/ Coll Musée de l’Image – Ville d’Epinal

