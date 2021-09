Faugères Faugères Faugères, Hérault JEU DE PISTE Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

Hérault

JEU DE PISTE Faugères, 18 septembre 2021, Faugères. JEU DE PISTE 2021-09-18 – 2021-09-19

Faugères Hérault Faugères Sous le nez de Moustache, le chat du meunier, les souris farceuses ont volé quelques objets du moulin empêchant le meunier de faire sa farine

Aidez Moustache à retrouver des objets du moulin en parcourant ce jeu de piste d’environ 4 km autour des moulins de Faugères et le chemin des Carabelles où vous croiserez certainement quelques Fourmis. Jeu de piste gratuit organisé, le temps d’un week-end, par l’Office de Tourisme ”Les Avant-Monts” avec la participation des ”Fourmis” de l’Association Sauvegarde du Patrimoine des Hauts Cantons de l’Hérault ”PIERRES SECHES” . Renseignements au 06 45 73 49 82 Aidez Moustache le chat à retrouver des objets du moulin en parcourant ce jeu de piste d’environ 4 km autour des moulins de Faugères et le chemin des Carabelles où vous croiserez certainement quelques Fourmis.

