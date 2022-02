Jeu de piste familial “Sur les pas des archéologues” Monteneuf, 11 avril 2022, Monteneuf.

Jeu de piste familial “Sur les pas des archéologues” Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf Monteneuf

2022-04-11 – 2022-04-22 Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf

Monteneuf Morbihan

Avec vos enfants, partagez un moment de découverte, d’amusement et de plaisir, avec le jeu de piste des Menhirs de Monteneuf. Besace, carnet et sens de l’observation, seront vos fidèles alliés pour découvrir les balises dissimulées sur le site. Enigmes, épreuves et défis sont assurés lors de votre matinée.

– Du 11 au 22 avril du lundi au vendredi (hors jour férié) de 10h à 12h.

– Du 4 juillet au 26 avril de 10h30 à 15h30.

– Du 24 octobre au 4 novembre de 10h à 12h.

– Places limitées. Durée : environ 1H30.

– Réservation conseillée via www.menhirs-monteneuf.com.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

