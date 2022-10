JEU DE PISTE FAMILIAL – GRAND SITE DE FRANCE Saint-Jean-de-Buèges Saint-Jean-de-Buèges Catégories d’évènement: Hrault

Saint-Jean-de-Buèges Un agent du Grand Site de France a besoin de votre aide. Il est censé envoyer un courrier officiel au Président de la République, seulement voilà, sa boite mail a été piratée : le courrier est illisbile.

A travers de multiples épreuves qui vous aideront à découvrir quelles sont les particularités du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault, venez l’aider à déchiffrer la lettre au Président !

Ludique, familial, instructif et captivant, ce jeu de piste grandeur nature est spécialement adapté aux familles (tout âge accompagné d’au moins 1 adulte) Sortie animée par les Ecologistes de l’Euzière et organisée dans le cadre du programme d’animations Grand Site de France Gorges de l’Hérault.

Ressourcez vous entre rocailles, eaux et lumières !

Gratuit

