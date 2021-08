Guer Prieuré Saint Etienne / Guer Guer, Morbihan Jeu de piste familial “Enquête au Prieuré Saint-Etienne” Prieuré Saint Etienne / Guer Guer Catégories d’évènement: Guer

Morbihan

Jeu de piste familial “Enquête au Prieuré Saint-Etienne” Prieuré Saint Etienne / Guer, 18 septembre 2021, Guer. Jeu de piste familial “Enquête au Prieuré Saint-Etienne”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Saint Etienne / Guer

Le départ des équipes se fait entre 14h30 et 16h. L’enquête dure une heure et demie. _Inscriptions en ligne conseillée. Places limitées_ Sans réservation de votre part, nous ne pourrons vous garantir la disponibilité de celui-ci sur place. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour participer au jeu.

Départ des équipes entre 14h30 et 16h – durée 1h30 / Inscriptions conseillées

Pour les familles qui souhaitent découvrir le site sous un autre angle, un jeu d’enquête aura lieu à partir de 14h30. C’est l’occasion de tester votre esprit d’équipe et vos talents de détective ! Prieuré Saint Etienne / Guer Saint-Etienne 56380 Guer Guer Moulin de la Lande Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guer, Morbihan Autres Lieu Prieuré Saint Etienne / Guer Adresse Saint-Etienne 56380 Guer Ville Guer lieuville Prieuré Saint Etienne / Guer Guer