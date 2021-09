Paris Boulevard Saint Germain île de France, Paris Jeu de piste familial Boulevard Saint Germain Paris Catégories d’évènement: île de France

Jeu de piste familial Boulevard Saint Germain, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 10h à 19h30

payant

Découvrez l’histoire de Paris à travers une randonnée-chasse aux trésors d’une journée, ponctuée d’épreuves amusantes. Pour toute la famille à partir de 8 ans. ATTENTION : DATE DÉCALÉE AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE Les trésors qui ont marqué l’histoire de Paris ont mystérieusement disparu. Heureusement une fois tous les 100 ans, les portes des siècles s’ouvrent et les gardiens du temps surgissent dans Paris. Ils détiennent les secrets de ce trésor. Si vous parvenez à retrouver ces étranges personnages, au fil des rues de la capitale, ils vous aideront à atteindre le trésor…à condition de remporter leurs épreuves. Une découverte de Paris ludique, interactive, passionnante, spectaculaire et sportive (eh oui…on marche pas mal quand même). Animations -> Loisirs / Jeux Boulevard Saint Germain Boulevard Saint Germain Paris 75006

4, 10 : Odéon (254m) 10 : Cluny – La Sorbonne (268m)

Contact :Gardien des trésors de Paris https://gardiendestresorsdeparis.wordpress.com/ Animations -> Loisirs / Jeux Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-26T10:00:00+02:00_2021-09-26T19:30:00+02:00

illustration officielle

