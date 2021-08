Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre, Saint-Brisson Jeu de piste et piquenique Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

Jeu de piste et piquenique Saint-Brisson, 22 août 2021, Saint-Brisson. Jeu de piste et piquenique 2021-08-22 – 2021-08-22

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson Nièvre Une belle journée en perspective avec un jeu de piste à partir de 10h00 ( départ de la mairie) suivi d’un pique nique près de l’église de St Brisson.

Pour s’amuser seul, en famille ou entre amis. Jeu gratuit pédestre. De nombreux lots

Préinscription par sms au 06.51.32.46.21 ou sur la page Facebook Bougeons à St Brisson

bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com Une belle journée en perspective avec un jeu de piste à partir de 10h00 ( départ de la mairie) suivi d’un pique nique près de l’église de St Brisson.

Pour s’amuser seul, en famille ou entre amis. Jeu gratuit pédestre. De nombreux lots

Préinscription par sms au 06.51.32.46.21 ou sur la page Facebook Bougeons à St Brisson

bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Brisson Autres Lieu Saint-Brisson Adresse Ville Saint-Brisson lieuville 47.2715#4.08985