le samedi 30 avril à 10:00

Atelier animé par l’équipe du CAUE 17 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime)

Sur inscription. Gratuit. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Partez en famille à la découverte de l’architecture et du patrimoine de Jonzac et relevez ensemble les défis et jeux proposés. Déambulations, énigmes, dessins… il faudra ouvrir grand les yeux ! Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:30:00

