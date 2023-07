Cet évènement est passé Jeu de piste-enquête sur l’île de la Cité Square de la place Dauphine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jeu de piste-enquête sur l’île de la Cité Square de la place Dauphine Paris, 15 juillet 2023, Paris. Du samedi 15 juillet 2023 au dimanche 27 août 2023 :

samedi

de 14h30 à 17h00

.Tout public. payant Plein tarif : 15 euros

Tarif réduit – 25 ans : 12,5 euros Tu veux (re)découvrir Paris mais tu en as marre des visites guidées classiques ? Tu cherches une activité originale pour un week-end entre amis ? Tu es à Paris ce week-end et tu veux profiter du beau temps ? Un jeu de piste « Qui veut pister » basé sur une enquête policière inspirée de

faits réels te fera visiter le superbe quartier Saint-Michel et

Notre-Dame de manière ludique et original. Une enquête à résoudre… En peu de temps, deux espions sont morts au même endroit : sur l’île de

la Cité, entre le palais de Justice et Notre-Dame de Paris !

Le tueur semble avoir infiltré l’organisation.

Êtes-vous prêt à trouver son identité avant qu’il ne passe à nouveau à l’acte ? Vite, le temps presse ! Square de la place Dauphine 6, rue de Harlay 75001 Paris Contact : https://qvp.redtaag.com/index.php?ev=kSj2Oc +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_ile_de_la_cite/

