Jeu de piste – enquête dans Paris : Mystère à Montmartre

Paris

Montmartre, 12 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

Le samedi 19 novembre 2022

. payant Plein : 15 € Réduit : 12,5 € Une jeune femme du nom de Jasmine loue un appartement à Montmartre depuis plusieurs années. Depuis quelques jours, Jasmine en est certaine, son appartement est hanté ! Venez résoudre ce mystère au cœur de Montmartre, véritable village dans Paris. Le principe des jeux de piste Quiveutpister est simple : Un rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées. Une mallette d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux connus et méconnus du quartier de Montmartre. INFOS Tous les week-ends (samedi et dimanche) jusqu’à fin novembre

Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche)

Infos & réservation sur : https://www.quiveutpisterparis.com

Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building ! Montmartre Place Marcel Aymé 75018 Paris Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/mystere-a-montmartre/ 06 38 58 90 51 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.quiveutpisterparis.com/

@quiveutpister Jeu de piste autour de Montmartre

