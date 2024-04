Jeu de piste – enquête dans Paris : Marais à Paris Sion Quiveutpister Paris Paris, samedi 13 avril 2024.

Jeu de piste – enquête dans Paris : Marais à Paris Sion Quiveutpister Paris Paris 13 avril – 30 novembre

Début : 2024-04-13 14:30

Fin : 2024-11-30 17:00

Plongez-vous dans une aventure unique à travers les rues de Paris en vous amusant avec notre jeu de piste urbain 13 avril – 30 novembre 1

Que vous soyez en famille, entre amis ou entre collègues, ce jeu de piste Paris vous promet une exploration divertissante de la capitale française, mêlant découverte de lieux connus et méconnus, enquête palpitante et exploration d’un itinéraire captivant.

Répartis en plusieurs équipes, vous aurez pour mission de retrouver des indices dissimulés à travers les quartiers emblématiques de Paris. Munis d’un carnet d’énigmes et d’une carte de la ville, vous partirez à l’aventure en autonomie, parcourant les rues pavées, les places animées et les sites historiques qui font la renommée de la Ville Lumière.

Absolument ! Vous avez la possibilité de privatiser notre jeu de piste pour célébrer un anniversaire, un EVJF Paris ou même pour votre prochain team building Paris. Cette option vous permet de personnaliser l’expérience selon vos préférences et de profiter d’un moment unique avec vos proches ou collègues dans les rues de Paris.

Quiveutpister Paris place des vosges paris Paris Paris 75004 Paris