Jeu de piste – enquête dans Paris : Marais à Paris Sion Marais Paris, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 22 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant Plein : 15 €

Réduit : 12,5 €

Il y a quelques jours, un policier retrouve une vielle dame désorientée et paniquée dans le quartier du Marais. Un policier s’approche d’elle, elle lui demande de l’aide, l’attrape par la main et l’entraine dans ses souvenirs… Que s’est-il passé ? Le Marais n’a pas révélé tous ses secrets…

Le principe des jeux de piste Qui veut pister est simple : Un

rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis

les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées.

Une mallette

d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à

chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à

des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux

connus et méconnus du Quartier du Marais.

Marais Place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/marais-a-paris-sion/

@quiveutpister Lieu de départ : Place des Vosges