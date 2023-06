Jeu de piste – enquête dans Paris : le Paris est tout vert Quartier Latin Paris, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 29 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 08 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 01 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant Plein : 15 €

Réduit : 12,5 €

Lucie Covert, militante écolo est arrêtée dans le Quartier Latin alors qu’elle s’apprêtait à déclencher une action coup de poing.

LE CONCEPT

Le principe des jeux de piste Quiveutpister est simple : Un

rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis

les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées.

Une mallette

d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à

chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à

des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux

connus et méconnus du Quartier Latin.

INFOS

Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche)

Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building

Quartier Latin Square Paul Langevin 75005 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/le-paris-est-tout-vert/

@quiveutpister Jeu de piste au Jardin des Plantes