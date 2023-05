Jeu de piste – enquête dans Paris : Le dernier vol de Lupin Arc de triomphe du Carrousel, 26 mars 2023, Paris.

Le samedi 22 juillet 2023

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 16 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

Le dimanche 09 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 01 juillet 2023

de 15h00 à 18h00

Le samedi 24 juin 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 18h00

Le samedi 27 mai 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant

Plein : 15 € Réduit : 12,5 €

L’inspecteur Isidore Leblanc a la charge d’arrêter un certain Hermès Lupin, mais il n’y est jamais parvenu. Jusqu’à aujourd’hui? Enquêtez dans le jardin des Tuileries, autour du Louvre et du musée d’Orsay…

LE CONCEPT

Le principe des jeux de piste Quiveutpister est simple : Un rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées. Une mallette d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux connus et méconnus de Paris.

Arc de triomphe du Carrousel Place du Carrousel 75001 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/

Quiveutpister