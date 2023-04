Jeu de piste – enquête dans Paris : Enquête sous couvert Centre du Jardin du Palais Royal, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 17 juin 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 10 juin 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 20 mai 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 06 mai 2023

de 15h00 à 18h00

Le samedi 22 avril 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 08 avril 2023

de 14h30 à 17h30

Le samedi 01 avril 2023

de 14h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. payant Plein : 15 € Réduit : 12,5 €

M et Mme Har ont mystérieusement disparu. Leur dernier itinéraire a été retracé. Sont-ils en danger ? Ont-ils quelque chose à cacher ? Tentez de les retrouver en suivant le dernier itinéraire du couple dans les plus beaux passages couverts de Paris et tentez d’expliquer leur disparition. Y parviendrez-vous ?

LE CONCEPT

Le principe des jeux de piste Qui veut pister est simple : Un rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées. Une mallette d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux connus et méconnus des passages couverts de Paris.

INFOS

Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche)

Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building !

Possibilité d'offrir un bon cadeau d'une validité de 1 an

Centre du Jardin du Palais Royal 4 Galerie de Chartres 75001 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/enquete-sous-couvert/

@quiveutpister Colonnes de Buren