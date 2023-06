Cet évènement est passé Jeu de piste – enquête dans Paris : Crimes à Saint-Germain Jardin du Luxembourg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Jeu de piste – enquête dans Paris : Crimes à Saint-Germain Jardin du Luxembourg Paris, 8 avril 2023, Paris. Le dimanche 30 juillet 2023

de 14h30 à 17h30

A partir de 12 ans. payant Plein : 15 € Réduit : 12,5 € Depuis quelque temps, un serial killer se promène au cœur de Saint-Germain-des-Prés et tout Paris compte sur vous pour le rattraper ! Vous avez donc rendez-vous dans l'un des plus beaux jardins de Paris pour résoudre l'enquête. LE CONCEPT A la croisée de l'escape game extérieur et de la chasse au trésor, nos jeux de pistes donnent l'opportunité parfaite d'explorer les quartiers de Paris. Partez à leurs découvertes à travers une enquête policière, parsemée d'anecdotes culturelles et d'informations historiques. Un rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées. Une mallette d'enquêteur, composée d'accessoires et d'un road-book, est distribuée à chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à des énigmes et résoudre une enquête INFOS Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche) Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building !

Possibilité d'offrir un bon cadeau d'une validité de 1 an

