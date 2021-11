Jeu de piste engagé Paris 18e Place de l’Assomoir, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 14h à 17h

payant

Et si on partait à la découverte d’une autre version de Paris ? Evitons les points touristiques, et dans un esprit convivial et ludique parcourons un quartier de la capitale ! RDV pour (re)découvrir le 18e arrondissement de Paris, pour voir les choses différemment et par la même occasion faire une pause dans votre quotidien !

Guidé·e·s d’une feuille de route, vous allez (re)découvrir le 18e autrement en faisant équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas….

Rencontres improbables et inattendues au programme !

Dépaysement garanti !

Ce parcours vous emmènera dans des endroits atypiques, et vous découvrirez des initiatives locales, positives & solidaires du quartier !

Dans ce quotidien frénétique, prenons 3h de notre temps pour se promener dans Paris !

C’est l’occasion, c’est le moment de franchir le pas, pour rencontrer des inconnus, s’étonner à plusieurs… En repartant vous aurez rencontré de nouvelles personnes, et vous aurez découvert des lieux solidaires, après 2-3h passées ensemble !

Vous pouvez venir seul(e)s, entre amis, en famille ou entre voisins par exemple !

La seule condition : être curieux et ouverts d’esprit !

Age : entre 7 et 100 ans (ou plus !!!)

Vous recevrez plus d’informations précises par mail en vous inscrivant à l’événement.

NOS CONSIGNES :

En respectant les gestes barrières et avec le port du masque, nous relançons les jeux de piste solidaires !

– venir avec son masque (dans les initiatives de nos partenaires, le port du masque est généralement obligatoire)

– respecter les gestes barrière et la distance sociale

– ne pas se déplacer si vous avez de la fièvre et si vous ressentez des symptômes du COVID-19.

Merci ! Nous avons hâte de vous (re)voir.

Animations -> Loisirs / Jeux

Place de l’Assomoir 11 rue des Islettes Paris 75018

2, 4 : Barbès-Rochechouart (144m) 4 : Château Rouge (275m)



Contact : PARISOLIDARI-THÉ contact@parisolidari-the.com https://www.parisolidari-the.com https://www.facebook.com/parisolidarithe https://twitter.com/parisolidarithe0624475772 contact@parisolidari-the.com

Date complète :

PariSolidari-Thé