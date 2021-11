Jeu de piste engagé Ile de Nantes, 11 décembre 2021, Nantes.

2021-12-11

Horaire : 14:00

Gratuit : non 15 € / 8 € réduitRéservation :- www.parisolidari-the.com- www.weezevent.com

Jeux de piste solidaires de PariSolidari-Thé grand public. Le samedi 11 décembre 2021 sur l’île de Nantes à 14h devant le palais de justice (19 quai François Mitterrand), pour (re)découvrir l’île de Nantes autrement et partager un moment convivial.L’objectif : créer du lien social et mettre en avant des initiatives positives dans la ville Des équipes de 4 à 7 personnes sont formées en début de jeu de piste, les participant·e·s partent ensuite à la découverte d’un quartier grâce à une feuille de route ponctuée de questions d’observations, de culture générale, de défis, de temps d’échange et de partage. Il·elle·s seront amené·e·s à pousser les portes des initiatives afin de découvrir des commerçant·e·s engagé·e·s… autour des thèmes de l’écologie et de la solidarité. Pas de compétition au programme, plutôt un moment de détente et de convivialité pour (re)découvrir un quartier autrement, sereinement, rencontrer des commerçants engagés et clore le jeu de piste tous ensemble autour d’un verre. Des animateur·rice·s sont présent·e·s tout au long du parcours pour encadrer l’activité.

Île de Nantes, Nantes 44200