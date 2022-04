Jeu de piste engagé à Montreuil Place Jean Jaurès 93100 Montreuil, 14 mai 2022, Montreuil.

Place Jean Jaurès 93100 Montreuil, le samedi 14 mai à 14:00

Vous habitez à Montreuil ? Vous connaissez la ville ? Vous n’y êtes jamais allés ? Venez partager votre expérience entre habitants et curieux de 7 à 100 ans, vous êtes les bienvenus ! Guidé·e·s d’une feuille de route, vous allez (re)découvrir Montreuil autrement en faisant équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas…. Rencontres improbables et inattendues au programme ! Un bain de nature vous y attend, accessible en métro depuis le centre de Paris, incroyable non ? Montreuil c’est des tours d’immeubles mais aussi des initiatives ancrées dans l’économie sociale et solidaire, un patrimoine naturel, et historique avec son passé historique ! Chaussez de bonnes baskets, ça grimpe un peu, on passera par différents types de routes ! Peut -être qu’en chemin vous croiserez des girafes et des jardins partagés… **Dépaysement garanti !**

Sur inscription

PariSolidari-Thé vous propose un jeu de piste engagé pour (re)découvrir le quartier autour de la Mairie de Montreuil, ville en pleine mutation.

Place Jean Jaurès 93100 Montreuil



2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00