Jeu de piste enfants Ville médiévale Boutique Côté tourisme Pontivy, lundi 26 février 2024.

Jeu de piste enfants Ville médiévale Boutique Côté tourisme Pontivy Morbihan

Munis de votre carte et de votre livret jeu, résolvez les mystères du quartier médiéval ! Les monuments et ruelles d’époque n’attendent plus que vous pour partager leurs secrets et vous mener au coffre au trésor.

De 7 à 12 ans / De 1 à 6 joueurs / En autonomie avec dernier départ à 15h15 (kit à récupérer à la Boutique Côté Tourisme) .

Début : 2024-02-26 09:30:00

fin : 2024-03-08 12:30:00

Boutique Côté tourisme 21 quai Presbourg

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne tourisme@pontivycommunaute.com

