Durée du jeu : De 15 à 25 minutes / Tout Public dès 7 ans Sur Réservation Découvrez de façon ludique l’univers de la Bande dessinée « Les enfants de la Résistance ». Le jeu de piste est inspiré de la série de Vincent Dugomier et Benoit Ers, et a été réalisé en partenariat avec la Fête de la BD. Lancez-vous dans cette grande aventure au travers des allées de la BDSL ! L’objectif est d’aider Jack, un aviateur allié, à se rendre en Angleterre, pour retrouver sa dulcinée. Pour cela, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Attention, les chiffres trouvés tout au long du jeu permettront d’obtenir un code secret qui vous servira pour l’étape finale ! jeu de découverte et d’énigme Bibliothèque départementale de Saône- et-Loire (BDSL) 81 chemin des près 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

