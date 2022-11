JEU DE PISTE – ENERGIE DU VENT, 3 décembre 2022, .

JEU DE PISTE – ENERGIE DU VENT



2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 16:30:00 16:30:00

Une activité ludique et sportive à vivre en famille, pour comprendre comment fonctionnent les éoliennes et découvrir les données de ce parc composé de 31 aérogénérateurs. Dans ce coin de garrigue offrant un point de vue à 360°, vous partirez à la recherche de différentes balises et réaliserez des défis.

À partir de 7 ans.

Myriams-photos

