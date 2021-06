Jeu de piste en rivière Torcy-le-Petit, 27 octobre 2021-27 octobre 2021, Torcy-le-Petit.

Jeu de piste en rivière 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 17:00:00 Ferme du Pollet 14 route d’Etables

Torcy-le-Petit Seine-Maritime Torcy-le-Petit

Participez à un jeu de piste pour découvrir la faune et la flore présentes dans la Varenne et les différentes actions menées pour la biodiversité.

Goûter terroir pour clôturer cet après-midi !

RDV devant la ferme du Pollet

Visite animée par l’ESTRAN dans le cadre des sorties nature et littorales du département de Seine-Maritime. Réservation conseillée.

Bottes à prévoir.

