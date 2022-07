Jeu de piste en pleine nature Cerdon Cerdon Catégories d’évènement: Cerdon

Jeu de piste en pleine nature

2022-07-20

2022-07-20 14:30:00 – 16:30:00

Cerdon, Loiret

par Sologne Nature Environnement – Lancez vous à l'aventure lors d'une petite randonnée à travers un jeu de piste. Faufilez vous dans les bois ou le long de l'étang et découvrez l'histoire ainsi que le patrimoine naturel de l'étang du Puits en vous amusant !

info@sologne-nature.org +33 2 54 76 27 18

