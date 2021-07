Créteil Archives départementales du Val-de-Marne Créteil, Val-de-Marne Jeu de piste en lien avec l’exposition « +2°C ? » dans le jardin des archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil Archives départementales du Val-de-Marne Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Jeu de piste en lien avec l’exposition « +2°C ? » dans le jardin des archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil Archives départementales du Val-de-Marne, 18 septembre 2021, Créteil. Jeu de piste en lien avec l’exposition « +2°C ? » dans le jardin des archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales du Val-de-Marne Entrée libre dans la limite des places disponibles et réservation sur exploreparis.fr

Enigmes et défis inviteront petits et grands à se questionner sur le climat et l’environnement à travers des jeux présentant une sélection d’œuvres de l’exposition en cours dans le jardin. Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:40:00;2021-09-18T14:40:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T15:20:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:40:00;2021-09-18T16:40:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-18T17:20:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:40:00;2021-09-19T14:40:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-19T15:20:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:40:00;2021-09-19T16:40:00 2021-09-19T17:20:00;2021-09-19T17:20:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Archives départementales du Val-de-Marne Adresse 10 rue des Archives 94000 Créteil Ville Créteil lieuville Archives départementales du Val-de-Marne Créteil