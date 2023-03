JEU DE PISTE EN FORÊT DOMANIALE DU BAN D’UXEGNEY – EMBÛCHE CHEZ LES FORESTIERS Suivre le fléchage jusqu’à l’entrée de forêt Chantraine Chantraine Catégories d’Évènement: Chantraine

Vosges Chantraine Jeu de piste en forêt – Embûche chez les forestiers.

Entrée gratuite

Sentier de 1.5 à 2 km

Ouvert de 9H à 17H30. Derniers départs à 16H

Accessible aux poussettes tout terrain.

Chien tenus en laisse. +33 6 25 11 21 49 http://onf.fr/ ONF

