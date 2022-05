Jeu de piste en famille Vol à l’abbaye

Jeu de piste en famille Vol à l’abbaye, 18 juillet 2022, . Jeu de piste en famille Vol à l’abbaye

2022-07-18 – 2022-07-18 Une découverte ludique de Beaulieu-Lès-Loches vous attend ! Soyez observateur, résolvez des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à l’Abbaye en 1486. nDépart devant la mairie . Une découverte ludique de Beaulieu-Lès-Loches vous attend ! Soyez observateur, résolvez des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à l’Abbaye en 1486. nDépart devant la mairie . Une découverte ludique de Beaulieu-Lès-Loches vous attend ! Soyez observateur, résolvez des énigmes et retrouvez le coupable du vol qui a eu lieu à l’Abbaye en 1486. nDépart devant la mairie . Mairie Beaulieu les loches dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville