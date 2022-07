Jeu de piste en famille : sur les traces de Ratiatum Chronographe (Le) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif : gratuit pour les – 7 ans, Tarif réduit entre 2 € et 3,5 €, Plein tarif 6 €. De 6 ans à 100 ans Jeu de piste en famille (à partir de 6 ans), où adultes et enfants partent explorer le site archéologique de Saint Lupien et les vestiges du port de Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire. Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent, et recueillent des indices sur leur carnet de bord. Tous les mercredi, du 20 juillet au 31 août 2022, à 15h30 Quand ? Comment ? Tarif : gratuit pour les – 7 ans, Tarif réduit entre 2 € et 3,5 €, Plein tarif 6 €. Sur réservation à partir du 6 juillet, dans la limite des places disponibles Conditions sanitaires : port du masque autorisé Durée : 1h environ Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20 https://lechronographe.fr

