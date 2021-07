Jeu de piste en famille : sur les traces de Ratiatum Chronographe (Le), 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Rezé.

2021-07-31

Horaire : 15:00 16:15

Gratuit : non Tarifs : de 2 € à 6 €, gratuit pour les moins de 7 ans. De 7 ans à 100 ans

[ JEU DE PISTE EN FAMILLE : SUR LES TRACES DE RATIATUM ] Jeu de piste où parents et enfants partent explorer le site archéologique de Saint-Lupien et les vestiges du port de Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire. Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent, et recueillent les indices sur leur carnet de bord. [ INFOS PRATIQUES ] -> De 7 ans à 100 ans -> Dates : à 15h, tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de juillet et août -> Lieu : Le Chronographe -> Tarifs : de 6 € à 2 €, moins de 7 ans : gratuit -> Inscriptions au 02 52 10 83 20 au à lechronographe@nantesmetropole.fr

Chronographe (Le) 21 Rue Saint Lupien Hôtel de Ville Rezé