Jeu de piste en famille – Saint-Rome de Tarn

Jeu de piste en famille – Saint-Rome de Tarn, 18 juillet 2022, . Jeu de piste en famille – Saint-Rome de Tarn

2022-07-18 – 2022-07-18 Mais qui a volé les peaux de maître Pellis, le tanneur de Saint-Rome-de-Tarn ? Armés de votre carnet

de bord, résolvez les énigmes cachées dans le bourg, décodez les indices pour démasquer le

coupable !

Une nouvelle version inédite du jeu de piste avec de nouveaux personnages !

À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

RDV à l’Office de tourisme

