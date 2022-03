Jeu de piste en famille Loyat, 21 mai 2022, Loyat.

Jeu de piste en famille Loyat

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 17:00:00

Loyat Morbihan Loyat

Participez à un après-midi d’histoires, de jeux et d’activités scientifiques et explorez le patrimoine naturel de Brocéliande. De 14h30 à 17h

Gratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan.

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande

contact@cpie-broceliande.fr +33 2 97 22 74 62

Loyat

