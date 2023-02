Jeu de piste en famille Le Saint-Esprit Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Jeu de piste en famille avec récompense : » Des œufs hauts en couleurs ! « , visites guidées, exposition » Recyclage et écogestes d’autrefois « , jeu de piste avec récompense. Artisans, crêpes et jus de pomme. Le Saint-Esprit La ferme d’antan Plédéliac

