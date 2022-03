Jeu de piste en famille La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Jeu de piste en famille La Maison éco-paysanne, 14 avril 2022, Le Grand-Village-Plage. Jeu de piste en famille

du jeudi 14 avril au mercredi 4 mai à La Maison éco-paysanne

Explorez la ferme oléronaise et les ruelles du village sur les traces du chat Arpente, à la recherche des indices… Une récompense vous attend ! Une animation ludique pour découvrir l’architecture et le cadre de vie en s’amusant. En famille, enfants de 7 à 12 ans.

Sur réservation ; adulte 3 €, 6-18 ans 1 € (entrée Maison éco-paysanne comprise).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:00:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:00:00

