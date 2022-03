Jeu de piste en famille : enquête à Lapurdum Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Vous devenez les familles Pompeius, Flavius, Hibernatus ou Tiberius qui vécurent à Bayonne au IVe siècle. Entre jeu de piste et mystery game, 90 minutes pour s’amuser en famille, afin de retrouver les traces de la ville que vous avez connue !

Réservable uniquement au comptoir de l’office de tourisme ou par téléphone au 05-59-46-09-00.

Effectif limité. Inscription obligatoire.

+33 5 59 46 09 00

