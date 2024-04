Jeu de piste en famille avec « La Bande du Rigolo » La Semaine de nos Rias 2024 Rive Gauche Clohars-Carnoët, mercredi 1 mai 2024.

Jeu de piste en famille avec « La Bande du Rigolo » La Semaine de nos Rias 2024 Rive Gauche Clohars-Carnoët Finistère

Jeu de découverte en famille (enfants de 8 à 13 ans) sur les deux rives de la rias course aux trésors, énigmes, animations sur le trajet, découverte du Rigolo, exposition et goûter ensemble à l’arrivée avec l’équipage de la bande du Rigolo.

A l’issue de cette chasse aux trésors, vous rejoindrez le point de départ, donc l’autre rive à bord du Rigolo en quelques minutes !

Départ au phare vert rive gauche à 14h et 15h, remise de la plaquette/carnet (parcours et questionnaire).

Jauge 20 personnes

Réservation obligatoire.

Pitch du livret “Les enfants se mettront dans la peau de personnages “Yann et Lisig à la rencontre de leurs arrière-grands-parents… Parcours de découverte de la ria de Doëlan proposé par La Bande du Rigolo à l’occasion du centenaire du misainier Yann et Lisig sont frère et sœur, âgés de 10 et 12 ans ils partent à la découverte du lieu où habitaient leurs arrière-grands-parents, Fañch et Gaelig, sur le port de Doëlan. Ils vous invitent à les suivre et avec eux comprendre leur vie dans cette belle ria…” .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

Rive Gauche 2 Rue de Keruster

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

L’événement Jeu de piste en famille avec « La Bande du Rigolo » La Semaine de nos Rias 2024 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2024-04-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS