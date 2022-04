Jeu de piste en famille « A la recherche des cloches de La Réole » La Réole, 16 avril 2022, La Réole.

Jeu de piste en famille « A la recherche des cloches de La Réole » Office de tourisme 52 Rue André Bénac La Réole

2022-04-16 – 2022-05-07 Office de tourisme 52 Rue André Bénac

La Réole Gironde La Réole

EUR 0 0 En cette période de Pâques, parcourez les rues de La Réole à la recherche des cloches de la ville et résolvez les énigmes pour décrypter le mot mystère. Les gagnants auront droit à une récompense ! Qui saura relever le défi ?

Cette activité s’adresse à tous les aventuriers, amateurs d’histoire et de patrimoine !

Livret de jeu et lots surprise à retirer gratuitement auprès de l’Office du Tourisme de La Réole

+33 5 56 61 13 55

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT de l’Entre-deux-Mers