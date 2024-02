Jeu de piste d’hiver // Oscar le petit montagnard Troyes, samedi 10 février 2024.

Jeu de piste d’hiver // Oscar le petit montagnard Troyes Aube

Oscar, le petit montagnard, s’est perdu dans la forêt et seul son animal totem peut l’aider à retrouver son chemin !

Pour aider Oscar à trouver son animal, il suffira aux enfants de se rendre à différents endroits de ville afin de répondre à des questions et rassembler les indices dissimulés chez les 10 commerçants partenaires.



Un cadeau sera offert à tous les participants et de nombreux lots offerts par les commerçants partenaires seront à gagner par tirage au sort parmi les bulletins déposés à Troyes La Champagne Tourisme. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-09

Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeslachampagne.com

