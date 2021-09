Jeu de Piste “Deviens un(e)explorateur/trice avec Doc Edgar Ré” Zoo de Montpellier, 18 septembre 2021, Montpellier.

Jeu de Piste “Deviens un(e)explorateur/trice avec Doc Edgar Ré”

Zoo de Montpellier, le samedi 18 septembre à 09:00

Un jeu de piste gratuit sur l’application mobile Explorama fera de vous des explorateurs le temps d’une journée. —————————————————————————————————————- Pour les JEP, plus de 20 spécialistes de la biodiversité marine et terrestre vous proposent de vous immerger dans l’univers animalier avec pleins d’ateliers sur leurs stands. Nous avons imaginé lier ces stands entre eux au travers de ce jeu de piste. ### Synopsis du jeu de piste : Professeur Edgar Ré est un grand explorateur du XXe siècle. Au moment de prendre sa retraite à Montpellier, il s’est réfugié dans le zoo, pour éviter la frénésie de la ville. Les années passèrent et seul ici, Professeur Edgar Ré perdit toute sa tête ! ### Votre mission : Aidez le professeur à retrouver le redoutable explorateur qu’il était. En contre-partie, il t’apprendra les rudiments du métier ! ### Comment : Relevez des défis et énigmes ❓ et jeux d’observation en lien avec les stands.

Avoir un smartphone

Zoo de Montpellier 50 Avenue Agropolis, 34090 Montpellier Montpellier Hôpitaux-Facultés Hérault



